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Denizli’de Robotik Kodlama Akademisi başlıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Denizli’de Robotik Kodlama Akademisi Kursu kayıtları 1 Temmuzda başlıyor.

Denizli’de Robotik Kodlama Akademisi başlıyor

Denizli’de Robotik Kodlama Akademisi Kursu kayıtları 1 Temmuzda başlıyor. 6-10 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği kursun kayıtları ise Merkezefendi Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
Merkezefendi Belediyesi eğitim ve bilim projeleri kapsamında Robotik Kodlama Akademisi kursu açıyor. Robotik Kodlama Akademisinin kayıtları ise Merkezefendi Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden 1 Temmuz başlayıp 12 Temmuz’da sona erecek. 6-10 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kurs 13 Temmuz itibariyle Sümer Mahallesindeki Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde başlayacak. 48 kişilik kontenjanın açıldığı akademi 4 gruptan oluşacak. Robotik Kodlama Akademisinde dersler ise hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 arasında verilecek. Robotik kodlama eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kodlama eğitimi çocuklarımıza problem çözme, bilim, proje yaratma, matematik gibi pek çok alanda son derece önemli bir şekilde beceri kazandırıyor. Geleceğimiz olan çocuklar, kodlamayı ne kadar erken öğrenirse bilime, eğitime ve teknolojiye katkıları da o kadar çabuk olur. Robotik Kodlama ile öğrenilenler, sadece mesleki olarak değil tüm hayatta etkisini gösteriyor. Bu doğrultuda Merkezefendi Belediyesi olarak Robotik Kodlama Akademisi’ne büyük önem veriyoruz. Sümer Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nde verilecek kursumuza Merkezefendili çocuklarımızı bekliyorum” dedi.

Denizli’de Robotik Kodlama Akademisi başlıyor

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