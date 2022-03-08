Denizli'de römorkun altında kalan işçi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktör römorkunun altında kalan işçi, yaşamını yitirdi.

Beylerbeyi Mahallesi'nde su sondajı için yürütülen çalışma sırasında geri manevra yapan çakıl taşı yüklü traktör römorku, sondaj firması çalışanı Engin Akyol'a (28) çarptı.

Römorkun altında kalan Akyol, çalışanlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akyol, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan traktör sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

