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Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

Denizli’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Denizli kent merkezinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Denizli kent merkezinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur ile vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ile doldu. Yer yer bir metreye kadar yaklaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı iş yerleri su baskınına karşın önlem almaya çalıştı. Yağmur yağışı ile birlikte, trafikte ise aksamalar meydana geldi.
Şiddetli yağıştan dolayı vatandaşlar, cadde ve sokakta yürümekte zorlandı.

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