Denizli’de salgın tedbirleri ve toplum sağlığını hiçe sayanlarla mücadele sürüyor

Denizli Valiliği yayımladığı yazılı açıklamada salgının yanı sıra toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak karantina ihlali yapan 249 kişi idari ceza uygulandığını, karantina boyunca Kredi Yurtlar Kurumlarına yerleştirilen bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde karantina ihlali yaptığı belirlenen 249 kişi Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirilerek karantina sürelerini tamamlanmaları sağlanarak bu kişilere 3 bin 150 TL para cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Türk Ceza Kanununda yer alan ‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

“Toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir”

Yapılan yazılı açıklamanın devamında korona virüse yakalan ve temas ettiği kişileri doğru bildirmeyen 2 kişi hakkında adli ve idari ceza işlem uygulandığı belirtilerek “Filyasyon ekipleri günün farklı saatlerinde, bazen günde birkaç defa sıkı denetim yapmaktadır. Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden temaslı veya Covid-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabilirler. Korona virüsle olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir” diyerek salgınla mücadelede toplum sağlığını hiçe sayanlarla da kararlılıkla mücadele edildiği vurgulandı.



