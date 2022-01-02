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Denizli’de saman balyalarını ateşe verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

02.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının ifadesinde kız arkadaşının babasına kızdığı için saman balyalarını yaktığını söylediği öğrenildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde evin bahçesinde yığılı saman balyalarını ateşe verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yamanlar Mahallesi'ndeki evin bahçesinde yığılı şekilde duran 1400 saman balyası, 25 Aralık'ta yandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yangının kundaklama sonucu çıktığını belirleyen ekipler, S.B'yi (19) evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde kız arkadaşının babasının "Kızımla bir daha görüşmeni istemiyorum." dediğini, buna kızarak samanları ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin olay günü otomobiline akaryakıt alması ve aynı saatte bahçede yangın çıkması yer alıyor.

Öte yandan ateşe verilen saman balyalarının toplam değerinin 60 bin lira olduğu belirtildi.

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