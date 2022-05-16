YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

16.05.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de semavere uyuşturucu gizledikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, semaverde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bir kargo firmasına gelen pakette uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Kargo paketini almaya gelen 2 zanlı yakalandı.

Paket içinden çıkan semaverin altına saklanmış 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktoru odasında darbeden sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal"den de cezaDoktoru odasında darbeden sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal"den de ceza
Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybettiBilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

Denizli Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:46
Öğle
13:05
İkindi
16:55
Akşam
20:14
Yatsı
21:45
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Göz gözü görmedi! Türkiye’nin hemen yanı başı...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.