Denizli’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Yangın, Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ALD 393 plakalı seyir halindeki otomobilin motor bölümünde bir anda duman ve alev yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yolun kenarına çekti. Aracın yandığını gören sürücü ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç ise kısa sürede alevlere teslim oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Acıpayam ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.