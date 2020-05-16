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Denizli'de sıcak hava asfaltı eritti

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Denizli'de sıcak hava asfaltı eritti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı yollarda asfaltın erimesi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 38 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisindeki yollarda asfalta erimeler meydana geldi.

Asfaltın eridiği bölgelerde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi.

Karayolları ekipleri de erime olan bölgede asfalt üzerine kum dökerek önlem alıyor.

Kent merkezinden Acıpayam ilçesinde giderken otomobili hararet yapan Yusuf Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında olmalarına rağmen aniden artan sıcaklığın asfaltı eritmesinin inanılmaz bir durum olduğunu söyledi.

Bir başka sürücü Ali Akşit ise sıcak hava nedeniyle mola vermek zorunda kaldığını ifade ederek, "Mayıs ayında bu kadar sıcak olduğunu ilk defa görüyorum. Şaşırtıcı bir durum. Sıcaklarla mücadele etmeye çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan havanın sıcak olması nedeniyle bazı sürücülerin, araçlarını yol kenarındaki gölgelik alanlara park ederek beklediği görüldü.

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