YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Denizli’de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

08.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde çıkan rüzgar nedeniyle Başkarcı Mahallesi’nde ağaçlar devrildi.

Mahalledeki alt kısmı pazar yeri olarak da kullanılan düğün salonunun tuğladan örme duvarının bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Binanın sökülen kaplamaları ve duvar parçalarından oluşan moloz yığını belediye ekiplerince temizlendi.

Bugün pazar yerinde kurulması planlanan pazar ise tedbir amaçlı kurulmadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandıTekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandı
Sivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gittiSivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gitti

Denizli Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:41
Yatsı
19:58
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.