Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen 3 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve mermiler, 6 silah parçası ve iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.F. ile V.G. hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

