YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması kazaların önüne geçti

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması kazaların önüne geçti

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Denizli’de geçtiğimiz hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması trafik kazası oranlarına da yansırken, kentte son bir haftada 3 yaralanmalı 3’ü maddi hasarlı olmak üzere 6 kaza meydana geldi.Konu ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 12 bin 409 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 135 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.Kentte ayrıca son bir haftada yaşanılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kazalar da azaldı.

Denizli’de geçtiğimiz hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması trafik kazası oranlarına da yansırken, kentte son bir haftada 3 yaralanmalı 3’ü maddi hasarlı olmak üzere 6 kaza meydana geldi.
Konu ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 12 bin 409 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 135 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.
Kentte ayrıca son bir haftada yaşanılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kazalar da azaldı. Kentte son bir hafta içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Denizli’de son bir hafta da 3 yaralanmalı ve 3 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 6 kazanın meydana geldiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Denizli Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
13:06
İkindi
16:52
Akşam
19:57
Yatsı
21:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tek katlı ev alev alev yandı

Tek katlı ev alev alev yandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli’de bir ilçe kendini 15 gün karantinaya aldı

Denizli’de bir ilçe kendini 15 gün karantinaya aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.