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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.11.2020 22:10 | Son Güncelleme

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü ve yayalara para cezası uygulandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, D.A'nın kullandığı 35 AFE 415 plakalı hafif ticari aracın hacizli olduğunu tespit etti.

D.A'ya sokağa çıkma yasağını ihlal ve hacizli aracı kullandığı için 5 bin lira ceza uygulandı, araç yediemin otoparkına çekildi.

- "Canımız sıkıldı çıktık"

Öte yandan meydanda uygulamaya devam eden ekipler 3 kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Bu sırada hakkında arama kararı bulunan Mehmet A. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüphelinin yanında bulunan Aslı Ç. ise gazetecilere tepki göstererek, "Canımız sıkıldı, sokağa çıktık. Kimse karışamaz" diyerek tepki gösterdi.

Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

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