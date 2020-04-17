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Denizli’de sokağa çıkma yasağı öncesinde tüm tedbirler alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 17-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten itibaren 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar alınan sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 17-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten itibaren 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar alınan sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetleri ile vatandaşların günlük ihtiyaçlarını, kurallar ölçüsünde karşılamak için nöbetçi ekipler oluşturdu. Vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153 hattını arayabilecekleri ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin “112 İtfaiye”, “188 Cenaze”, “Denizli Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi” ve “Zabıta Dairesi Başkanlığı” kesintisiz hizmetlerini sürdüreceği belirtildi.

Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları içinde nöbetçi ekipler oluşturdu
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların, ekmek, tıbbi malzeme ve sokağa çıkma yasağı kararının izin verdiği ölçüde ihtiyaçlarını giderecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının olası aksaklıklar için nöbetçi ekipler oluşturduğu belirtildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de tedbir alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, can dostların mama ve su ihtiyacını nöbetçi ekiplerle karşılayacak.

“Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz vatandaşlarımıza hizmet için sahada olacağız”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma yasağı kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu süreçte belediyecilik hizmetlerinin aralıksız süreceğini belirten Başkan Zolan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar ölçüsünde karşılayacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz 112 Çağrı Merkezi ve ALO 153’e iletilen talepleri vatandaşlarımıza götürecek. Vatandaşlar tüm kurallara hassasiyetle uyma çağrısında bulunuyoruz. Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz. Bu hafta sonu da vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahada olacağız. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:48
Yatsı
21:09

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Derman Eczanesi
Pamukkale
Evren Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
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