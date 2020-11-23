YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı

Denizli’de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı.

Denizli’de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yaptı. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli’de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu

Denizli Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Ege Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.