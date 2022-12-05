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Denizli’de son 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

05.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 39’u yaralanmalı ve 72’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 111 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de son 1 haftada 111 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 28 Kasım - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 19 bin 488 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 4 bin 518’i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 111 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 39’unun yaralanmalı ve 72’sinin maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Öte yandan, 136 okul servisi denetlenirken, herhangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı.

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