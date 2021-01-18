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Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

18.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 37’i maddi hasarlı ve 25’i yaralanmalı, 1’i ölümlü olmak üzere toplam 63 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 37’i maddi hasarlı ve 25’i yaralanmalı, 1’i ölümlü olmak üzere toplam 63 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 459 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 879 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 63 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 25’inin yaralanmalı, 37’sinin maddi hasarlı ve 1’inin ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

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