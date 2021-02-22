Denizli’de son 1 haftada 57 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 28’i maddi hasarlı, 29’u yaralanmalı olmak üzere toplam 57 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 15 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 17 bin 409 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 747 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 57 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 29’unun yaralanmalı, 28’inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

