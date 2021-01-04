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Denizli’de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.01.2021 14:48 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 46’sı maddi hasarlı, 28’i yaralanmalı, 1’i ölümlü kaza olmak üzere toplamda 75 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı.

Denizli’de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 46’sı maddi hasarlı, 28’i yaralanmalı, 1’i ölümlü kaza olmak üzere toplamda 75 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 28 Aralık 2020 ile 03 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 15 bin 708 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 549 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 75 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 28’inin yaralanmalı, 46’sının maddi hasarlı,1’nin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

Denizli’de son 1 haftada 75 trafik kazası meydana geldi

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