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Denizli’de son 7 günde uyuşturucu satıcılarına büyük operasyon

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıs ve organizasyonlara yönelik 3 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıs ve organizasyonlara yönelik 3 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde 6 şahıs yakalanırken 5 şahıs tutuklandı. Öte yandan Denizli’de uyuşturucu suçlarına karışan 24 şahıstan 10’nu tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında operasyon düzenledi. Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 aydır yürütülen projeli operasyonda 2 ay önce 2 şahıs yakalandı. Genişletilen soruşturma neticesinde 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalandı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramalar neticesinde, 1 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 25 TL para ile pencerelerden dışarıya atarak kurtulmaya çalışılan 51 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Dosya kapsamında toplam 6 şahıs gözaltına alınırken ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Denizli’de 7 gün içerisinde uyuşturucudan 15 şahıs tutuklandı
Denizli kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde suçlarından toplam 24 şahıs gözaltına alınırken ifadelerinin ardından çıktıkları mahkemede 10 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Denizli’de son 7 gün içerisinde yapılan operasyon ve aramalarda, bin 829 gram metamfetamin maddesi, 168 gram eroin maddesi, 35 gram esrar maddesi, 956 birim sentetik kannabinoid maddesi, 5 gram afyon sakızı maddesi, 54 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 55 TL para ele geçirildiği belirtildi.

Denizli’de 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında toplamda 30 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
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