Denizli’de son 7 günde uyuşturucu satıcılarına büyük operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıs ve organizasyonlara yönelik 3 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde 6 şahıs yakalanırken 5 şahıs tutuklandı. Öte yandan Denizli’de uyuşturucu suçlarına karışan 24 şahıstan 10’nu tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında operasyon düzenledi. Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 aydır yürütülen projeli operasyonda 2 ay önce 2 şahıs yakalandı. Genişletilen soruşturma neticesinde 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalandı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramalar neticesinde, 1 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 25 TL para ile pencerelerden dışarıya atarak kurtulmaya çalışılan 51 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Dosya kapsamında toplam 6 şahıs gözaltına alınırken ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.