Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 56’sı maddi hasarlı, 49’u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 105 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 954 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 21 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 105 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 49’u yaralanmalı, 56’sı ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

