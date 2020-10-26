YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 56’sı maddi hasarlı, 49’u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 105 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı.

Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 56’sı maddi hasarlı, 49’u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 105 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 19 ile 25 Ekim 2020 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 954 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 21 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 105 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 49’u yaralanmalı, 56’sı ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor prova yaptı
Kayserispor prova yaptı
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Peygamber Efendimizin çocuklara sevgi ve şahit ve merhametle nasıl davrandığını etkinlikler ile dile getireceğiz”
İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Peygamber Efendimizin çocuklara sevgi ve şahit ve merhametle nasıl davrandığını etkinlikler ile dile getireceğiz”
Başkan Şahin’den kritik uyarı
Başkan Şahin’den kritik uyarı
Toroslar’da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Toroslar’da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü
Tarihi ahşap camiye restorasyon
Tarihi ahşap camiye restorasyon
Salihli’de galibiyet serisi 3’e çıktı
Salihli’de galibiyet serisi 3’e çıktı

Denizli Namaz Vakitleri 26 Ekim Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
12:53
İkindi
15:52
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Denizli Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Pazartesi

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.