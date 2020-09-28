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Denizli’de son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü 127 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 1’i ölümlü, 78 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 127 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 798 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 742 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 127 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli’de son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü 127 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 1’i ölümlü, 78 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 127 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 798 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 742 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 127 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 78’i yaralanmalı, 48’inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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