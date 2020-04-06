YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de son bir haftada 1 ölümlü kaza yaşandı

Denizli’de son bir haftada 1 ölümlü kaza yaşandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 3 yaralanmalı ve 4 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 844 aracın kontrol edildiği bildirildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 844 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 520 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 3 yaralanmalı ve 4 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 844 aracın kontrol edildiği bildirildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 844 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 520 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 1 ölümlü 3 yaralanmalı ve 4 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 8 kazanın meydana geldiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
Hayvanat bahçesinden kahreden haber!Hayvanat bahçesinden kahreden haber!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Denizli Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
13:11
İkindi
16:47
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Neva Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

Denizli’de ilk bağış Zolan ailesinden

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde de korona virüs önlemleri alınıyor

Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde de korona virüs önlemleri alınıyor

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.