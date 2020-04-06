Denizli’de son bir haftada 1 ölümlü kaza yaşandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 3 yaralanmalı ve 4 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 844 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 844 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 520 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 1 ölümlü 3 yaralanmalı ve 4 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 8 kazanın meydana geldiği kaydedildi.

