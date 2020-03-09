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Denizli’de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 49 yaralanmalı ve 58 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 22 bin 426 aracın kontrol edildiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığı buna karşın 49’u yaralanmalı, 58’i ise maddi hasarlı olmak üzere toplamda 107 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından22 bin 426 aracın kontrol edildiği, 4 bin 109 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.382 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 8 araç sürücüsüne ise cezai işlem yapıldığı aktarıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 49 yaralanmalı ve 58 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 22 bin 426 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığı buna karşın 49’u yaralanmalı, 58’i ise maddi hasarlı olmak üzere toplamda 107 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından22 bin 426 aracın kontrol edildiği, 4 bin 109 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.
382 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 8 araç sürücüsüne ise cezai işlem yapıldığı aktarıldı.

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Özderman Eczanesi
Merkezefendi
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Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
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