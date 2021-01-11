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Denizli’de son bir haftada 74 kişi tutuklandı

11.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılının ilk haftasında 16 bin 637 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılının ilk haftasında 16 bin 637 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 151 kişi yakalanırken, 457 farklı asayiş olayında ise 236 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 4 ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 16 bin 637 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 151 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 116 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 58 adet mermi, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet kamyonet, 1 adet lüks televizyon, ve 1 adet musluk bataryası ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 457 farklı asayiş olayında ise 236 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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