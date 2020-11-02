YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı

Denizli’de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı. İşyerinde kumar oynayan şahıslara ceza işlemi uygulanırken bir işyeri mühürlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 26 Ekim 1 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı. Denizli’de yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 9 kişiye 11 bin 25 TL idari para ceza uygulanırken, 1 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendiği belirtildi. Ayrıca denetimler kapsamında fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 6 kişiye 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Kontroller ve denetimler neticesinde 7 ayrı adreste bulunan toplam 168 apart dairesi kontrol edilmiş 3 ayrı apart yetkilisine toplamda 27 bin 36 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Öte yandan, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 185 TL para ve para yerine geçen pullara el konulurken, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 500 Euro ve 11 bin 470 TL para ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Denizli Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:52
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Arca Eczanesi
Merkezefendi
Büke Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.