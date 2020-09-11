Denizli’de STK’lar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Denizli’de, sivil toplum örgütü temsilcileri, Erol Mütercimler hakkında İmam Hatip Lisesi mezunları için söylediği sözlerden dolayı hem kişisel olarak hem de platform olarak suç duyurusunda bulundu.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler’e, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip mezunları hakkında söylediği sözlerden dolayı bir tepki de Denizli’den geldi. Sivil toplum örgütü temsilcileri, Denizli Adalet Sarayı’na giderek Erol Mütercimler hakkında hem bireysel hem de platform adına suç duyurusunda bulundu.

Platform adına açıklama yapan platform sözcüsü M. Salih Erdoğan, “Erol Mütercimler’in açıklamaları, hem İmam Hatip Lisesi mezunlarına, hem de mütedeyyin kesime saldırıdır. Mütercimler, nefret suçu işlemiştir. Türkiye’mize çağ atlatan, kabuğunu ve zincirlerini kırmasında emeği, alın teri bulunan İmam Hatiplilere karşı hazımsızlığını dışa vurmuştur. Onlar İmam Hatiplilerin sadece imam olmasını istiyorlar. Kendilerince haddimizi bilmemizi istiyorlar. Hayır! Haddimizi bilmeyeceğiz. Cennet vatanımızı, daha da güzelleştirmek için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.