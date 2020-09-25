Denizli’de su israfını önlemek için kampanya başlatıldı

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, tüm ilçelerle birlikte su israfının önüne geçmek amacıyla kampanya başlattı.

Vatandaşlarda farkındalık uyandırmak ve su israfının önüne geçmek amacıyla Denizli Ülkü Ocakları tarafından, "Suyumuzu Dikkatli Kullanmazsak Kesilebilir" adıyla kampanya başlatıldı. Tüm ilçelerle birlikte eş zamanlı başlatılan kampanya çerçevesinde vatandaşlar su israfı konusunda bilgilendirilecek.

“Su tasarrufu yapmak zorundayız”

Türkiye’nin su zengini olmadığını belirten Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Türkiye’miz kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarına göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında. Bu nedenle su tasarrufu yapmak zorundayız. Suyun damlasını bile ziyan etmememiz lazım. Biz de Ülkü Ocakları olarak su israfının önüne geçmek, vatandaşlarımız arasında farkındalık uyandırmak amacıyla "Suyumuzu Dikkatli Kullanmazsak Kesilebilir" adıyla kampanya başlattık. Bu amaçla hazırlayacağımız sticker ve broşürlerle vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz”

Yapılacak birkaç basit yöntemle tonlarca suyun korunabileceğini dile getiren Aydınlı, “Yıl boyunca damlatan musluk, 15 bin litre suyun boşa akması demektir. Tuvaletlerde daha az su tüketen yeni nesil rezervuarlar tercih etmek gerekir. Tasarruflu rezervuarlar %60 su tasarrufu sağlar. Rezervuarlarda çift kademeli modelleri tercih etmemiz lazım. Bir kademe sıvı atıklarda, ikinci kademe daha fazla su gereken katı atıklarda kullanılabilir. Diş fırçalarken, el sabunlarken ve traş olurken akan suyu kullanmamak. Diş fırçalarken musluğu kapatmak, 4 kişilik bir ailenin yılda 3 bin 40 litre su tasarrufu yapmasını sağlar. Tüm muslukları ve duş başlığını debi regülatörlü ürünler ile değiştirmek. Bu şekilde %60 su tasarrufu elde edilebilir. Küresel iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesinin her geçen yıl giderek artması, yağışların barajlardaki doluluk oranını da olumsuz yönde etkilemesine neden olmakta ve nehirler gibi temiz su kaynakları da kuruyarak yok olmaktadır. Su kaynaklarını temiz ve tasarruflu bir şekilde kullanarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz” ifadelerini kullandı.



