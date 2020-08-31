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Denizli’de suç örgütü lideri operasyon sonucunda yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Denizli’de, cezaevinden izinli olarak çıkan ve izinli olduğu süreçte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan suç örgütü lideri, bir aparta düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.Denizli’de bir aparta operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında daha önce çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan örgüt lideri olarak işlem yapılarak tutuklanan ve korona virüs salgınından dolayı izinli olarak salıverilen, izinli olduğu süre içerisinde de kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Denizli’de suç örgütü lideri operasyon sonucunda yakalandı

Denizli’de, cezaevinden izinli olarak çıkan ve izinli olduğu süreçte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan suç örgütü lideri, bir aparta düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.
Denizli’de bir aparta operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında daha önce çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan örgüt lideri olarak işlem yapılarak tutuklanan ve korona virüs salgınından dolayı izinli olarak salıverilen, izinli olduğu süre içerisinde de kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı. Suç örgütü liderinin yanı sıra apart çevresinde düzenlenen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 2 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Apartta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet fişek, 27 adet uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Apart çevresinde durumundan şüphelenilerek gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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