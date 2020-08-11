YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de tahrip edilen tarihi köprü restore edilecek

Denizli'de tahrip edilen tarihi köprü restore edilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Denizli'de tahrip edilen tarihi köprü restore edilecek

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde definecilerin tahrip ettiği değerlendirilen Roma dönemine ait Asar Köprüsü restore edilecek.

Köprünün bulunduğu Dayılar Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Konar, AA muhabirine, Roma döneminde Hierapolis ve Laodikya ticaret yolları üzerinde geçiş sağlamak için yapılan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında da tamir edilerek kullanılan 55 metrelik köprünün duvarlarına zarar verildiğini ifade etti.

Üzerindeki korkuluk demirleri de sökülen köprünün taş yapılarının yıkılmaya başladığını anlatan Konar, şöyle konuştu:

"Köprüde altın olduğu rivayetine inanan bazı kişilerin burada define aradığını düşünüyoruz. Tarihi köprüyü neredeyse delik deşik etmişler. Eskiden arabayla geçiyorduk. Şimdi yaya olarak geçmeye korkuyoruz. Çal Belediyesinin girişimleriyle köprümüz eski güzelliğine kavuşacak. Restorasyon çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz."

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise köprünün restorasyonu için Karayolları Genel Müdürlüğünün ihaleye çıktığını, bunun kısa zamanda sonuçlanarak restorasyona başlanmasını beklediklerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
PARTNER'Evlilik' sorusu güldürdü'Evlilik' sorusu güldürdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Denizli Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Çiftçi Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.