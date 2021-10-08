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Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

08.10.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Musa Şahin (47) idaresindeki 07 AJV 306 plakalı otomobil, Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı’nda takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Şahin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası

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Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Deva Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
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