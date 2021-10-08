Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Musa Şahin (47) idaresindeki 07 AJV 306 plakalı otomobil, Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı’nda takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Şahin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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