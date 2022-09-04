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Denizli'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

04.09.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Çivril ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kubilay Çoban'ın kullandığı 20 LZ 426 plakalı motosiklet, Gürpınar Mahallesi'nde, 64 SF 234 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kubilay Çoban’ı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Çivril motosiklet ticari taksi

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