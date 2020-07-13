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Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Yurt genelinde tarihi eserleri toplayarak satmaya çalışan şahıslar bir süre takibin ardından uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri ile birlikte düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yurt genelinde tarihi eserleri toplayarak satmaya çalışan şahıslar bir süre takibin ardından uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri ile birlikte düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan operasyonda müzede saklanması gerektiği tespit edilen tarihi eserler ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri yurt genelinde toplayıcılık adı altında tarihi eserleri toplayan ve satmaya çalışan şahısları tespit etti. şüpheli şahıslar yurt genelinde topladıkları tarihi eserleri yasadışı yollar ile satmaya çalışan şahıslar bir süre takibe alındı. KOM ekipleri şüpheli şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Uzman arkeolog ve müze araştırması ile operasyon düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahsa yönelik iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Uzman arkeolog ve müe araştırma görevlisinin incelediği Roma, Pers, İslami, Grek, Osmanlı, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait gümüş, bakır, kurşun, bronz cinsinde 150 adet sikke, kesici alet, bıçak, kını, fibula, mühür, yüzük ve mezar taşı müzede saklanması gerektiği tespit edilerek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı.

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