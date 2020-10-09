YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Denizli'de tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.10.2020 18:51 | Son Güncelleme

Denizli'de tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığı kentte yaşayan bir kişinin Denizli, Aydın ve Muğla'da temasa geçtiği 40 çiftçiye tefecilik yaptığı ihbarının ardından yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüpheli E.E'nin mağdurlara zorla senet imzalattıktan sonra borçlandırdığı tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda senet, tapu senedi ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı
‘Gömü’ bahanesiyle 60 bin lirasını dolandırmaya çalıştı
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Karalar: "Aladağ’a 10 yılda yapılamayan hizmeti 1 yılda yaptık"
Karalar: "Aladağ’a 10 yılda yapılamayan hizmeti 1 yılda yaptık"

Denizli Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Kiraz Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası
Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi
Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.