Denizli'de tırla çarpışan minibüsteki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Mehmet A. idaresindeki 20 S 0144 plakalı tekstil işçisi taşıyan minibüs, Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta ilerlediği sırada 7050 Sokak'tan gelen Ömer Y'nin kullandığı 31 NAB 66 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada sırasında minibüsten tarlaya savrulan Sultan Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde tır ile minibüsün çarpışma anı yer aldı.

