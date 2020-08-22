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Denizli'de topladığı kağıtların bulunduğu çuvalının içinde uyuyan çocuk yurda yerleştirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Denizli'de topladığı kağıtların bulunduğu çuvalının içinde uyuyan çocuk yurda yerleştirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçimini atık kağıt toplayarak sağlayan Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Ahmari, uyurken bulunduğu çuvalın içinden alınarak, yurda yerleştirildi.

Altıntop Mahallesi 838 Sokakta bir esnaf, işyerinin karşısında bulunan kaldırımda çöpten toplanan kağıtların konulduğu çuvalın içinde birinin olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gelen görevliler, 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Ahmari'nin çuval içinde uyuduğunu tespit etti.

Görevlileri karşısında gören çocuk korkarak, kaçmaya çalıştı.

Çalışanların ikna ettiği Ahmari, kentteki erkek çocuk yetiştirme yurduna götürüldü.

Suriye'den kente geldikten sonra yoksullukla geçen yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirten Ahmari, "Çöpe atılan kağıt parçalarını toplayarak yaşamımı devam ettiriyorum. Sabaha karşı yorgun düştüğüm için çuvalın içerisinde uyudum. " dedi.

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