Denizli’de toplam araç sayısı 427 bin 378’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Denizli’de toplam araç sayısı 427 bin 378’e ulaşırken, 8 bin 395 taşıtın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde, 2019 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 410 bin 598 iken, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında bir artış göstererek 427 bin 378’e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 206 bin 234’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 206 bin 234 adet otomobil, 7 bin 291 adet minibüs, 3 bin 934 adet otobüs, 67 bin 536 adet kamyonet, 12 bin 162 adet kamyon, 74 bin 671 adet motosiklet, 54 bin 546 adet traktör ve bin 004 adet özel amaçlı araç bulunduğu ifade edildi. Oransal olarak en fazla artış yüzde 11,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 9 bin 107 adet ile otomobilde gerçekleşti.