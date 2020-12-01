Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerinin toplantılarını 3 ay ertelenmesi kararını aldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bilim Kurulunun önerisine istinaden yeni kararlar aldı. bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesi kararı aldı. Ayrıca restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta ve ya restoranların ise dışarıya paket servisi yapması yasaklandı. Bu işletmelerde saat 20.00’den sonra ise her türlü müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyeceği açıklandı.

