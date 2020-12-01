YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.12.2020 18:27 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerinin toplantılarını 3 ay ertelenmesi kararını aldı.Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bilim Kurulunun önerisine istinaden yeni kararlar aldı.

Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerinin toplantılarını 3 ay ertelenmesi kararını aldı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bilim Kurulunun önerisine istinaden yeni kararlar aldı. bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesi kararı aldı. Ayrıca restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta ve ya restoranların ise dışarıya paket servisi yapması yasaklandı. Bu işletmelerde saat 20.00’den sonra ise her türlü müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyeceği açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
12:58
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Arca Eczanesi
Merkezefendi
Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Fatih Eczanesi
Merkezefendi
Emek Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.