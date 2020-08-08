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Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.08.2020 08:10 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’nin Çal ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada yoldan çıkan araç takla atarak boş araziye girdi. Aracın sürücüsünün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaza, Çal ilçesi Karakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakaya’dan, Sazak Mahallesi’ne seyir halinde ki Ford markalı 20 NB 816 plakalı hafif ticari araç sürücüsü K.S., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan araç takla atarak ters döndü. Arazide bir aracın ters bir şekilde durduğunu gören çevredeki diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri K.S.’nin cansız bedenini aracın içerisinden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü K.S.’nin ilk incelemelere göre araç ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği iddia edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

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