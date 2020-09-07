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Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

Denizli’de 3 aracın karıştığı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de 3 aracın karıştığı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya karayolu üzeri Burdur kavşağında traktöre ile otomobilin çarpıştı. Ardından aynı istikamette gelen kamyonet, otomobile arkadan çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde bulun bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen kazada traktörde bulunan tohumluk soğanlar yola dağılırken, karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi ve araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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