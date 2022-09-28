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Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

28.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün arkasına takılı odun yüklü römork, Haytabey Mahallesi yakınlarında devrildi.

Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), devrilen römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Römork ve odunların altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası traktör römork

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