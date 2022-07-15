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Denizli'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi

15.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi taburcu edildi.

Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyere çarparak devrilen otobüste yaralanan sürücü, rehber ve 37 turistin kentteki hastanelerdeki tedavileri tamamlandı.

Almanya uyruklu 2 turistin tedavilerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü A.G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden Pamukkale'ye gitmek üzere yola çıkan A.G. (48) idaresindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü, dün Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyere çarparak ters dönmüş, otobüsteki 39'u turist 41 kişi yaralanmıştı.

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