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Denizli'de üç jeotermal saha kiraya verilmek üzere ihale edilecek

08.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de üç jeotermal saha kiraya verilmek üzere ihale edilecek

Denizli'de bulunan üç jeotermal saha, elektrik enerjisi üretmek amacıyla işletme ruhsat süresi bitim tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 bin 850 hektarlık Bölmekaya, 4 bin 850 hektarlık Gölemezli ve 2 bin 400 hektar alana sahip Yenicekent jeotermal sahaları için 4 Ağustos'ta Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda ihale gerçekleştirilecek.

Kapalı teklif usulü artırma yöntemiyle ihale edilecek Bölmekaya sahasının geçici teminat tutarı 157 bin 500 lira, Yenicekent ve Gölemezli sahalarının teminat tutarları ise 142 bin 500 lira olarak belirlendi.

İhale ile Bölmekaya jeotermal sahası 27 Eylül 2043'e kadar, Gölemezli ve Yenicekent jeotermal sahaları 6 Haziran 2041'e kadar kiraya verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
jeotermal enerji

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