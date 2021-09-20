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Denizli'de üçüncü kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

20.09.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de üçüncü kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üçüncü katın balkonundan beton zemine düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin 2 yaşındaki oğulları Ali Ahmedi, Altıntop Mahallesi'nde oturdukları binanın üçüncü katında balkonda oynarken beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 12 metreden düşen küçük çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düştükten sonra bilinci kapandığı öğrenilen küçük çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olaya tanık olan Alptürk Çurku, gazetecilere, balkon demirlerinde oynayan çocuğun bir anda düştüğünü belirterek, "İlk müdahaleyi ben yaptım. Boynunda kırık vardı. Büyük ihtimal iç kanama da var. Bir ara nabız gitti, bilinç gitti, kalp masajıyla geri çevirdik. Artık nasıl oldu bilmiyorum." dedi.

Öte yandan çocuğun yere düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kadının önüne yukarıdan bir çocuğun düşmesi ve kadının şaşkınlığı yer alıyor. Kayıtta çocuğun yardımına çevredekilerin koşması, ilk yardım için harcanan çabalar ve bir kadının feryat ettiği anlar da dikkati çekiyor.

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