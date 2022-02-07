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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

07.02.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Bir miktar uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği çalışmada mahkemeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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