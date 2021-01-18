YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

18.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve eşyalarındaki aramalarda 77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

- 31 kişi gözaltına alındı

Öte yandan uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 11-17 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda ise 31 kişi yakalandı.

Zanlılardan 132 gram metamfetamin, 419 gram esrar, 10 gram eroin, 13 sentetik hap, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:10
Öğle
13:19
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Denizli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Mira Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

FETÖ firari polisten kaçamadı

FETÖ firari polisten kaçamadı

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 15 bin TL ceza kesildi

Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

Pandemi kurallarına uymayan 49 kişiye 44 bin 400 lira ceza

104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı

Denizli’de gözaltına alınan 35 uyuşturucu tacirinden 15’i tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.