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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

05.07.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 285 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 70 gram esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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