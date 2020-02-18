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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden biri, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada tarım arazisine doğru kaçmaya çalıştı. Bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan M.K (42), jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasında yaşanan kovalamaca sonucu dere yatağında yakalandı.

7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucu madde ve bu maddelerin kullanımından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Operasyon Uyuşturucu

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