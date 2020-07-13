YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Denizli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 9’u tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı.

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Denizli’de yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 9’u tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 341 gram eroin, 136 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 25 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu satışından elde edilen 18 bin 420 TL ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 9’u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Denizli Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Duygu Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

Uyuşturucu satıcıları sahte dolar ve euro ile yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

Şentürk: Mantarda Türkiye’nin En Büyük Rakibi Çin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.