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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

29.11.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y, H.B, N.M. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 56 gram eroin, 6 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

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