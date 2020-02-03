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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adresler ve kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen kişilere yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 131 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 21 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 ruhsatız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eroin Esrar Narkotik Uyuşturucu

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